Veröffentlicht am 13.10.2026

Neumünster. Der Bund der Steuerzahler (BdSt) Bezirksverband Neumünster-Segeberg, lädt zu einem hochaktuellen Vortrag über die Aufgaben, Maßnahmen und Zukunftsperspektiven der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 03. November 2026 um 19:00 Uhr in Neumünster statt.

Im Mittelpunkt des Abends steht ein Vortrag von Dr. Chris Freise, Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten. Er wird anschaulich aufzeigen, welche zentrale Bedeutung der Wald für unsere Umwelt und unsere Gesellschaft hat und wie die Landesforsten dieser Verantwortung in ihrer täglichen Arbeit gerecht werden. Dabei werden nicht nur ökologische und gesellschaftliche Aspekte beleuchtet, sondern insbesondere auch die wirtschaftlichen Herausforderungen und Chancen, die mit einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung verbunden sind.

Zur Sprache kommen unter anderem folgende Themen: der Wald als ökologisches Rückgrat und Wirtschaftsfaktor, nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschutz, die Herausforderungen des Klimawandels sowie Nutzungskonflikte etwa bei der Holzwirtschaft oder der Flächenverfügbarkeit. Auch steuerliche Aspekte und Fragen der öffentlichen Finanzierung werden nicht ausgespart – ein Thema, das aus Sicht des Steuerzahlers von besonderer Relevanz ist.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion und zum persönlichen Austausch. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist in der BdSt-Landesgeschäftsstelle unter 0431-9901650 oder schleswig-holstein@steuerzahler.de erforderlich.

Der Bund der Steuerzahler freut sich auf zahlreiche interessierte Gäste und einen erkenntnisreichen Abend im Zeichen nachhaltiger und wirtschaftlich verantwortungsvoller Waldwirtschaft.