Veröffentlicht am 26.11.2026

Neumünster. Der vielfach ausgezeichnete Udo-Jürgens-Interpret Alex Parker startet 2027 eine neue Konzert-Tournee. Von Januar bis Mai sowie Oktober bis November 2027 stehen rund 80 Gastspielorte auf dem Tour-Plan. Begleitet wird Parker von musikalischen Weggefährten des unvergessenen Entertainers, die mit Udo Jürgens persönlich zusammengearbeitet haben.

Er ist der am häufigsten gebuchte und nach Meinung vieler Kritiker und Fans beste Udo-Jürgens-Interpreter: Alex Parker. Seit über 30 Jahren und mehr als 1.000 Auftritten bringt der 51-Jährige das „Udo-Jürgens-Gefühl" auf die Bühne. Die Taunus Zeitung schrieb 2026: „Ganz nah am Original"; die Aller Zeitung schwärmte: „Wer die Augen schloss, hätte mitunter wetten können, Jürgens selbst säße an den Tasten."

Parker begeistert mit seiner außergewöhnlichen Stimme, seiner virtuosen Klavierkunst und der authentischen Leidenschaft, mit der er das musikalische Erbe des Ausnahmekünstlers seit Jahrzehnten weiterträgt. Prägend war sein Zusammentreffen mit Udo Jürgens als damals 19-Jähriger: „Ich war Bar-Pianist in Braunschweig. Udo Jürgens kam in unsere Bar und ich spielte Songs von ihm. Udo hat mich daraufhin zu sich an den Tisch eingeladen. Wir haben lange und intensiv geredet, sehr entspannt, nahezu freundschaftlich. Er gab mir seine Adresse und ich schrieb ihm einen Brief samt Demo-Band, woraufhin er mir handschriftlich antwortete, er wisse, wie begabt ich sei. Der Rest ist Geschichte."

Parker spielt live am Klavier und interpretiert Evergreens wie „Griechischer Wein", „Ich war noch niemals in New York", „Mit 66 Jahren", „Merci Cherie", „Ein ehrenwertes Haus" und viele weitere Hits. Zwischen den Liedern erzählt er von seinen Begegnungen mit Udo Jürgens – mit humorvollen und bewegenden Anekdoten, die dem Publikum ganz neue Einblicke in das Leben des unvergessenen Entertainers schenken.

Begleitet wird Parker alternierend von den Violinistinnen Annette Maurer und Mona Seebohm. Beide haben Udo Jürgens auf seinen Tourneen begleitet. Sie bereichern die Konzerte nicht nur musikalisch, sondern auch mit ihren eigenen Erfahrungen und Berichten. Mona Seebohm erinnert sich: „Als Solovioline durfte ich jeden Abend das Schwalbensolo spielen, immer vor mehr als 10.000 Menschen. Das Zusammenspiel mit Udo am Klavier war besonders toll. Zudem habe ich Udo Jürgens als großzügigsten Künstler von allen erlebt, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe."

Die Gäste dürfen sich auf einen Abend voller Erinnerungen, Emotionen und großartiger Musik freuen – eine bewegend-persönliche Hommage an einen der größten Entertainer unserer Zeit.

Die Hommage an Udo Jürgens - Das Konzert mit Alex Parker

Sonntag, 17.01.2027 | 18:00 Uhr

Theater in der Stadthalle

Kleinflecken 1, 24534 Neumünster

Weitere Informationen, Tickets und Termine: www.das-udo-juergens-konzert.de

Foto: Marko Heiroth