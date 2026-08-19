Veröffentlicht am 19.08.2026

Neumünster. Seit Mittwoch, dem 12. August, sind zwei neue Künstler:innen im Keramikkünstlerhaus zu Gast! Im Rahmen des °Ceramic Artist Exchange – Tandem Programms verbringen Julia Schuster aus Österreich und Sarban Chowdhury aus Indien sieben Wochen im KKH. Gemeinsam und individuell erforschen sie neue Arbeitsansätze, experimentieren mit Materialien und entwickeln daraus neue künstlerische Arbeiten.

Während ihres Aufenthalts haben Besucher die Gelegenheit, die beiden Künstler:innen persönlich kennenzulernen:

Am Samstag, dem 29. August, besteht beim Offenen Atelier zwischen 10 und 17 Uhr die Möglichkeit, den beiden Künstler:innen bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und mehr über ihre künstlerischen Ansätze zu erfahren. Am Dienstag, dem 1. September, lädt das Keramikkünstlerhaus um 18 Uhr zum Showing, einer Abendveranstaltung, bei der Julia Schuster und Sarban Chowdhury mittels Beamer Einblicke in ihre künstlerische Praxis geben, ein. Zur ArtTour, der Eröffnung des Kunstfleckens, am 11. September, wird Julia Schuster im Keramikkünstlerhaus eine Performance rund um den Bauchnabel zeigen. Für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren wird am Samstag, dem 12. September, einen Workshop angeboten. Eine Teilnahme am Workshop ist nach vorheriger Anmeldung per E-Mail möglich.

Den Abschluss der Residenz bildet am Donnerstag, dem 24. September, die Eröffnung der Ausstellung der entstandenen Werke. Im Rahmen der Vernissage sprechen die Künstler:innen in einem Artist Talk über ihre Arbeitsprozesse und Erfahrungen während ihres Aufenthalts im Keramikkünstlerhaus.