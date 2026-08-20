Veröffentlicht am 20.08.2026

Neumünster. Am Mittwoch, 16. September 2026, startet im Familienzentrum Einfeld von 16 bis 18 Uhr der Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“.

Unter der Kursleitung von Martina Teschner & Helga Göllert werden in zehn Einheiten unter anderem folgende Themen behandelt:

Wie setze ich liebevoll Grenzen?

Wie können wir Konflikte fair lösen?

Wie unterstütze ich mein Kind im Alltag?

Wie kann ich gelassener und klarer in meiner Rolle als Mutter oder Vater agieren?

Der Eigenanteil beträgt 15 Euro pro Person für den gesamten Kurs. Der Kurs wird durch die Michel Stiftung – Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechtes finanziert. Eine Betreuung der Kinder ist vor Ort möglich.

Anmeldungen sind bis zum 07. September unter der Telefonnummer 04321 942 3582 oder per Mail an nina.stankewitz@neumuenster.de möglich.