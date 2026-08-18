Der Kurs vermittelt Grundlagen zur Beobachtung des Sonnensystems und des Universums. Praktische Übungen führen in die Benutzung von Sternkarten und verschiedenen Teleskopen ein, um Himmelskörper selbstständig aufzufinden und zu identifizieren. Weitere Themen sind Entfernungen im Universum sowie Messier-Objekte wie „Nebel“, Sternhaufen und Galaxien; Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs unter Leitung von Jürgen Kahlhöfer beginnt am Mittwoch, 9. September 2026, um 19:00 Uhr und findet siebenmal mittwochs von 19:00 bis 20:30 Uhr in der vhs-Sternwarte statt. Die Teilnahme kostet 74,50 Euro. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 2. September 2026, um 12:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC11201 auf www.vhs-neumuenster.de oder per E-Mail an vhs@neumuenster.de.
Astronomie – Grundlagen zu Universum und Sonnensystem
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