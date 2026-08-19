Veröffentlicht am 19.08.2026

Neumünster. Erste Akkorde, einfache Melodien und Liedbegleitung stehen im Mittelpunkt des Kurses, der in Kooperation mit der Musikschule Neumünster angeboten wird. Grundlagen wie Saitenstimmen und Anschlagtechniken ermöglichen einen Einstieg ins eigenständige Gitarrenspiel.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs unter Leitung von Monika Fandrey beginnt am Dienstag, 8. September 2026, um 18:30 Uhr und findet achtmal dienstags von 18:30 bis 20:00 Uhr in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) statt. Die Teilnahme in der Kleingruppe kostet 102,00 Euro. Bitte mitbringen: eigene Akustikgitarre, ein Stimmgerät zum Anklemmen an die Gitarre und eine Gitarrenstütze bzw. Fußbank (beides im Handel für ca. 5 € erhältlich).

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 2. September 2026, um 12:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC20802 auf www.vhs-neumuenster.de oder per E-Mail an vhs@neumuenster.de.