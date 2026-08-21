Veröffentlicht am 21.08.2026

Neumünster (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es an der Anschlussstelle Neumünster-Süd der Autobahn 7 zu einem Verkehrsunfall. Die Anschlussstelle Neumünster Süd in Fahrtrichtung Hamburg ist derzeit gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Sattelzug gegen 04:00 Uhr die B205 und beabsichtigte an der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die A7 in Fahrtrichtung Hamburg aufzufahren. Im Kurvenbereich kam das Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Bergung des Lkw wird voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten ist die Anschlussstelle Neumünster Süd in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Das Auffahren von der B205 auf die A7 in Fahrtrichtung Hamburg und das Abfahren von der A7 in Fahrtrichtung Hamburg auf die B205 an der Anschlussstelle Neumünster-Süd ist demnach nicht möglich.

Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, über die L319 (Altonaer Straße) in Neumünster zu fahren und dort in Höhe Brokenlande auf die A7 aufzufahren bzw. dort von der A7 auch abzufahren.

Sobald die Anschlussstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, wird die Polizei entsprechend nachberichten.