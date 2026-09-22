Veröffentlicht am 22.09.2026

Norderstedt. Inklusionsagentur Norderstedt gestaltet erstmals den Monat der Unterstützten Kommunikation mit eigener Kita-Rallye, Infostand beim Hospiz- und Palliativtag und einem Spaziergang in Kooperation mit der TAS im Willy-Brandt-Park . Norderstedt, September 2026 – Mit einer eigens entwickelten Kita-Rallye startet die Inklusionsagentur Norderstedt erstmals in den internationalen Monat der Unterstützten Kommunikation (UK). Gemeinsam mit der Woche der seelischen Gesundheit und dem landesweiten Aktionstag „Schritte, die verbinden“ entsteht daraus ein Aktionsmonat, der Menschen zusammenbringt und zeigt: Teilhabe beginnt mit Kommunikation.

Premiere: Der Monat der Unterstützten Kommunikation Der Oktober ist weltweit der Monat der Unterstützten Kommunikation. Er macht darauf aufmerksam, dass Kommunikation viele Wege kennt – über Gebärden, Symbole, Blickkontakt oder technische Hilfsmittel. Für Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt über Lautsprache kommunizieren können, schafft Unterstützte Kommunikation oft erst die Möglichkeit, sich mitzuteilen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Die Inklusionsagentur Norderstedt beteiligt sich in diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Aktionsprogramm an diesem Monat. Herzstück ist eine eigens entwickelte Kita-Rallye, die in Kooperation mit der Stadt Norderstedt und der Kita „Unter der Eiche“ entstanden ist und im Laufe des Oktobers in Norderstedter Kitas eingesetzt wird.

An verschiedenen Stationen entdecken Kinder spielerisch unterschiedliche Formen der Kommunikation. Sie lernen Symbole und Gebärden kennen, lösen kleine Aufgaben und erleben ganz praktisch, dass jeder Mensch sich mitteilen kann – auch auf unterschiedliche Weise.

„Kinder erleben dabei ganz selbstverständlich, dass Kommunikation nicht nur aus gesprochenen Worten besteht. Wer früh unterschiedliche Formen der Verständigung kennenlernt, entwickelt auch leichter Verständnis füreinander“, sagt Claudia Helle, Teamleiterin der Inklusionsagentur Norderstedt.

Woche der seelischen Gesundheit Vom 29. September bis zum 10. Oktober ﬁndet im Kreis Segeberg die Woche der seelischen Gesundheit statt. Sie setzt ein Zeichen für mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen und lädt dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der 10. Oktober – der Internationale Tag der seelischen Gesundheit – bildet dabei den Höhepunkt der Aktionswoche und gleichzeitig einen besonderen Aktionstag der Inklusionsagentur.

Gemeinsam unterwegs: „Schritte, die verbinden“ Am Samstag, 10. Oktober, beteiligt sich die Inklusionsagentur gemeinsam mit der Tagesaufenthaltsstätte (TAS) am landesweiten Aktionstag „Schritte, die verbinden“ und lädt zu einem offenen Spaziergang im Willy-Brandt-Park ein.

Dabei geht es nicht um sportliche Leistung, sondern um Begegnung. Gemeinsam unterwegs sein, miteinander sprechen, zuhören und neue Menschen kennenlernen – dafür möchte der Spaziergang Raum schaffen. Gleichzeitig setzt die Aktion ein sichtbares Zeichen für Akzeptanz gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen.

„Seelische Gesundheit, Kommunikation und Teilhabe gehören für uns eng zusammen. Wer sich mitteilen kann, gehört wird und Möglichkeiten zur Begegnung hat, kann leichter am gesellschaftlichen Leben teilhaben“, sagt Claudia Helle.

Im Anschluss an den rund 30-minütigen Spaziergang lädt die TAS alle Teilnehmenden zu einer Tasse Kaffee und weiteren Gesprächen ein. Spaziergang „Schritte, die verbinden“

* Samstag, 10. Oktober 2026 * 11:00 Uhr * Treffpunkt: Willy-Brandt-Park, Stufen zur Sportinsel (Mitte des Parks) * Dauer: ca. 30 Minuten * anschließend Kaffeetrinken mit der TAS

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, zur besseren Planung aber willkommen unter 0170 293 37 00 oder per E-Mail an: info@n-i-i-n.de

Hospiz- und Palliativtag im Rathaus Ebenfalls am 10. Oktober ist die Inklusionsagentur gemeinsam mit der Lebenshilfe Norderstedt von 10 bis 17 Uhr mit einem Infostand beim Hospiz- und Palliativtag im Rathaus Norderstedt vertreten.

Die Veranstaltung des AmaCura Palliativnetzes steht unter dem Motto: „Hand in Hand – ein Tag für das Leben, das Abschiednehmen und alles dazwischen.“

Am Stand informiert die Inklusionsagentur und die Lebenshilfe über ihre Angebote, über Unterstützte Kommunikation sowie über Möglichkeiten, Barrieren abzubauen und Teilhabe im Alltag zu stärken.

Drei Aktionen – ein gemeinsames Ziel Ob Kita-Rallye, Spaziergang oder Infostand – alle Aktionen verfolgen dieselbe Idee: Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Kommunikation bedeutet mehr als Worte. Sie bedeutet, gehört zu werden, sich ausdrücken zu können und anderen offen zu begegnen. Genau dafür möchte die Inklusionsagentur Norderstedt im Oktober Räume schaffen – für Kinder, Erwachsene und alle Menschen, die sich für ein inklusives Miteinander einsetzen möchten.