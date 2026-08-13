Veröffentlicht am 13.08.2026

Quickborn (ots) - Zu einer Festnahme kam es in der vergangenen Nacht (12.08.2026) in Quickborn. Ein Mann soll zuvor in eine Doppelhaushälfte eingebrochen sein. Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte die Polizei, als er verdächtige Geräusche wahrnahm. Die Polizei stellte den Einbrecher im Nahbereich. Auch weil bereits ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, kam der Mann ins Gewahrsam.

Gegen 23:05 Uhr nahm ein Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Keller des Nachbarhauses wahr. Auch sah er einen Taschenlampenschein. Da das Haus aktuell nicht bewohnt war, alarmierte er die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen eilten zum Einsatzort. Letztlich konnte eine Streife der Polizeistation Barmstedt einen 41-jährigen Deutschen in unmittelbarer Nähe zum Tatort feststellen und kontrollieren. Bei ihm fanden sie Aufbruchwerkzeug und mögliches Diebesgut.

Auch weil für den Mann ein Haftbefehl in anderer Sache bestand, nahmen die Beamten den wohnungslosen Mann fest und brachten Ihn in das Polizeigewahrsam. In der Folge wurden durch den Kriminaldauerdienst Pinneberg die erforderlichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen getroffen und der Mann erkennungsdienstlich behandelt.

Der 41-Jährige muss sich wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten. Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Am heutigen Tage wird der Mann aufgrund des schon bestehenden Haftbefehls nach Hamburg überstellt und dort richterlich vorgeführt.