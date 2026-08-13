Veröffentlicht am 13.08.2026

Quickborn. Mit der Sperrung des Bahnübergangs Ellerau in der Bahnstraße wird der Schmalmoorweg von Montag, 17. August, bis voraussichtlich Freitag, 4. September 2026, für beide Fahrtrichtungen geöffnet. Damit schafft die Stadt Quickborn insbesondere für Pendlerinnen und Pendler aus Quickborn-Ort eine wichtige zusätzliche Verbindung in Richtung Autobahn und Quickborn-Heide.

Die Öffnung hat sich bereits bei der ersten Sperrung des Bahnübergangs im Januar 2025 als sehr sinnvoll erwiesen und wurde von den Verkehrsteilnehmenden gut angenommen. Durch die direkte Verbindung über den Schmalmoorweg und einen Behelfsweg zur Pascalstraße können Autofahrerinnen und Autofahrer je nach Ausgangspunkt bis zu sieben Minuten pro Strecke sparen.

Hintergrund ist die erneute Sperrung des Bahnübergangs in der Bahnstraße in Ellerau im Zuge der Bauarbeiten der AKN für den Ausbau der künftigen S5. Der Bahnübergang am Knotenpunkt Ellerauer Straße/ Berliner Damm/ Bahnstraße wird vom 17. August bis voraussichtlich zum 4. September für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Durchgangsverkehr ist während dieser Zeit nicht möglich. Die regulären Umleitungsstrecken führen über Alveslohe, Norderstedt und Ulzburg Süd.

Schmalmoorweg schafft direkte Verbindung zur Autobahn

Normalerweise ist der Schmalmoorweg nur von Quickborn-Heide in Richtung Ort befahrbar. Während der dreiwöchigen Sperrung des Bahnübergangs wird er vorübergehend für beide Fahrtrichtungen geöffnet. Wer aus Quickborn-Ort in Richtung Autobahn oder Quickborn-Heide fährt, kann dabei am Ende des Schmalmoorweges geradeaus über einen Behelfsweg auf die Pascalstraße fahren. Dieser Weg ist sonst dem Fuß- und Radverkehr vorbehalten. Die direkte Verbindung umgeht die Ampel auf der Brücke der Ulzburger Landstraße sowie den unbeliebten Linksabbieger auf die Friedrichsgaber Straße bei der Burger Lounge.

„Jede Minute, die wir Pendlerinnen und Pendlern auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause ersparen können, ist ein kleines Stück Lebensqualität“, sagt Bürgermeister Thomas Beckmann. „Der Schmalmoorweg als unkomplizierte und direkte Umleitung hat 2025 gut funktioniert und wird auch dieses Mal einen wichtigen Beitrag leisten.“

Verständnis für den S-Bahn-Ausbau und wohlwollende Kritik an der Umsetzung

Die Stadt Quickborn begrüßt den Ausbau der Bahnstrecke für die künftige S5 und die damit verbundenen Verbesserungen für den öffentlichen Nahverkehr. „Wir sind froh, dass die S-Bahn kommt und die notwendigen Arbeiten jetzt zügig voranschreiten. Das ist für die Region und auch für Quickborn eine wichtige Entwicklung“, betont Bürgermeister Beckmann.

Gleichzeitig äußert Beckmann mit Blick auf die konkrete Umsetzung der aktuellen Maßnahme Kritik. Insbesondere der Zeitpunkt der Sperrung unmittelbar nach dem Ende der Sommerferien sei aus seiner Sicht unglücklich. „Natürlich wissen wir, dass solche umfangreichen Bauarbeiten notwendig sind und nicht jede Sperrung zeitlich beliebig verschoben werden kann. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass die erheblichen Auswirkungen auf den Straßenverkehr, den gerade wieder einsetzenden Pendlerverkehr und den Schulverkehr stärker berücksichtigt werden“, so Beckmann.

Der reguläre Linienverkehr der Buslinien 794 sowie der Schulbusverkehr werden während der Sperrung durch Ellerau umgeleitet. Weitere Informationen zu den Auswirkungen der Baumaßnahme auf den Bahnverkehr und die Ersatzverkehre stellt die AKN unter www.akn.de/fahrplaene-tickets/fahrplanaenderungen bereit.

Die Stadt Quickborn bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen und um besondere Rücksichtnahme auf dem Schmalmoorweg. Da die Seitenstreifen dort nicht für eine hohe Verkehrsbelastung und höhere Geschwindigkeiten ausgelegt sind, sollte die Strecke insbesondere im Begegnungsverkehr vorsichtig und aufmerksam befahren werden.