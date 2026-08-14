Veröffentlicht am 14.08.2026

Quickborn. Die Stadtbücherei Quickborn lädt am Dienstag, 15. September, ab 19.30 Uhr zum vierten Poetry Slam ein. Während des Eulen- und Schützenfestes treten Slam-Poetinnen und -Poeten mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an. Das Publikum entscheidet, wer den Sieg davonträgt und den „Poetry-Pot" mit nach Hause nehmen darf.

Moderator Björn Högsdal, selbst erfolgreicher Slam-Poet und Finalist der deutschsprachigen Meisterschaften sowie Hamburger „Trizemeister" 2025, hat hierfür ein hochkarätiges Line-up zusammengestellt. Folgende Profis werden antreten:

Florian Hacke: Zweimaliger Landesmeister Schleswig-Holstein

Selina Seemann: Zweimalige Landesvizemeisterin Schleswig-Holstein

Tim Jürgensen: Landesmeister Schleswig-Holstein 2025

Gülay Bayraktar: Halbfinalistin Landesmeisterschaft

Niels Meyer: Halbfinalist Landesmeisterschaft

Auch Poetinnen und Poeten aus Quickborn und Umgebung sind herzlich eingeladen, auf der Bühne ihr Können zu zeigen. Interessierte können sich bis zum 9. September anmelden. Wer teilnehmen möchte, muss zwei selbst verfasste Texte vorweisen, deren Vortragsdauer sechs Minuten nicht überschreiten darf.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 17. August in der Stadtbücherei Quickborn. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Die Stadtbücherei befindet sich in der Bahnhofstraße 100 (Forum, 1. Stock) in Quickborn, direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 04106 / 611470.

Foto. Am 15. September findet zum vierten Mal der Poetry Slam unter der Moderation von Björn Högsdal in der Stadtbücherei statt. Foto: Julius Keinath