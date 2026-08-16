Veröffentlicht am 16.08.2026

Quickborn. Die Stadt Quickborn entwickelt sich täglich weiter – und diese Entwicklung ist an vielen Stellen im Stadtgebiet sichtbar. Neue Wohnquartiere entstehen, öffentliche Gebäude werden fertiggestellt, Grünflächen neu gestaltet und die Infrastruktur gezielt ausgebaut. Mit der dreiteiligen Reihe „QuickBauen" informiert die Stadt Quickborn über einige der spannendsten Bauprojekte der vergangenen Jahre, zeigt deren aktuellen Stand und gibt einen Ausblick auf die nächsten Entwicklungsschritte.

Im Mittelpunkt der Reihe stehen insgesamt zwölf bedeutende Bauvorhaben:

die neue Polizeiwache mit Wohnbebauung in der Marktstraße

die Feuerwache Ost

das Wohnprojekt am Kurzen Kamp

der Börnplatz

der Rathauspark

das Wohnungsbauprojekt an der Kieler Straße/Ellerauer Straße

das Nahversorgungszentrum in Quickborn-Heide

das Wohnquartier am Bertha-von-Suttner-Ring

das Wohnbauprojekt in der Kampstraße

das Gastro- und Wohnbauprojekt in der Bahnhofstraße

das TO HUUS in der Bahnhofstraße

das Parkquartier Marktstraße

das Fachmarktzentrum am Halenberg

Quickborn gehört zur Metropolregion Hamburg – einer Region, die seit Jahren wächst. Entsprechend steigt auch die Nachfrage nach Wohnraum. Das Land Schleswig-Holstein hat Quickborn deshalb als Kommune mit einem angespannten Wohnungsmarkt eingestuft.

Die Antwort der Stadt auf diese Entwicklung lautet: gezielte und verantwortungsvolle Stadtentwicklung. Neue Wohnungen entstehen überwiegend dort, wo bereits Infrastruktur vorhanden ist oder Flächen neu genutzt werden können. Ehemalige Gewerbeflächen, nicht mehr zeitgemäße Gebäude oder bislang ungenutzte Grundstücke werden entwickelt und schaffen Raum für modernes Wohnen.

Gleichzeitig wächst mit den Wohnquartieren auch die städtische Infrastruktur. Neue Feuerwehr- und Polizeistandorte, eine Aufwertung der Innenstadt sowie moderne öffentliche Räume sorgen dafür, dass Quickborn auch künftig eine lebenswerte Stadt für Familien, Seniorinnen und Senioren sowie Berufspendlerinnen und Berufspendler bleibt. Die abgeschlossenen Bauprojekte zeigen bereits heute, wie dieser Weg in der Praxis aussieht.

Mit der neuen Polizeiwache an der Marktstraße ist die Landespolizei nach vielen Jahren wieder in die Quickborner Innenstadt zurückgekehrt. Gleichzeitig entstand auf dem Grundstück ein modernes Wohnquartier mit rund 70 Wohnungen sowie weiteren Wohnungen der Stadtwerke Quickborn.

Die neue Dienststelle gehört zu den modernsten Polizeiwachen Schleswig-Holsteins, ist grundsätzlich rund um die Uhr besetzt und betreut Quickborn sowie die umliegenden Gemeinden. Eine Besonderheit ist die Notstromversorgung: Auf Initiative von Bürgermeister Thomas Beckmann wird die Polizeiwache über die Notstromanlage der Freiwilligen Feuerwehr mitversorgt und bleibt damit auch bei einem großflächigen Stromausfall einsatzfähig. Normalerweise ziehen die Einsatzkräfte bei entsprechenden Krisenlagen in das nächste Revier um.

Eine feierliche Eröffnung der neuen Station gemeinsam mit Schleswig-Holsteins Innenministerin Magdalena Finke ist den Spätsommer geplant.

Mit der neuen Feuerwache in Quickborn-Heide verfügt die Freiwillige Feuerwehr Quickborn seit Anfang des Jahres über einen zweiten modernen Standort. Bereits wenige Monate nach der Inbetriebnahme hat sich die neue Wache als wichtiger Bestandteil der Quickborner Gefahrenabwehr etabliert. Mehr als 150 Einsätze im östlichen Stadtgebiet sowie auf der A7 wurden bereits von hier aus gefahren.

Wie gut der neue Standort angenommen wird, zeigte zuletzt der Tag der offenen Tür. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, die Feuerwache zu besichtigen und mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen. Mit dem Neubau stärkt Quickborn den Bevölkerungsschutz und verbessert die Einsatzmöglichkeiten insbesondere in Quickborn-Heide.

Auch das Wohnquartier „Kurzer Kamp" gehört inzwischen zu den erfolgreich abgeschlossenen Bauprojekten der vergangenen Jahre. Die Baugenossenschaft ADLERSHORST hat auf dem innenstadtnahen Grundstück drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 31 Mietwohnungen errichtet.

Entstanden sind moderne Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit energieeffizienter Bauweise, Balkonen oder Terrassen sowie Tiefgaragen- und Außenstellplätzen. Die Nähe zum Bahnhof und zur Innenstadt macht den Standort besonders attraktiv.

Das Projekt zeigt beispielhaft, wie durch die Entwicklung bereits bebauter Flächen neuer Wohnraum geschaffen werden kann. Gleichzeitig trägt das Quartier dazu bei, die Innenstadt als Wohnstandort weiter zu stärken und dem anhaltend hohen Bedarf an Wohnungen in Quickborn zu begegnen.

Seit seiner offiziellen Eröffnung am 6. Mai 2026 hat sich der neugestaltete Börnplatz an der Einmündung von Schulstraße und Harksheider Weg schnell zu einem beliebten Aufenthaltsort entwickelt. Auf rund 450 Quadratmetern erinnert ein neuer Brunnen an die historische Viehtränke („Börn"), die eng mit den Ursprüngen des Namens Quickborn verbunden ist. Sitzgelegenheiten machen den Platz heute zu einem kleinen Treffpunkt mitten im Stadtgebiet.

Dass der neue Platz tatsächlich angenommen wird, zeigt sich im Alltag. „Wann immer ich am Börnplatz vorbeikomme, sitzen dort Leute – Jugendliche wie Senioren", sagt Bürgermeister Thomas Beckmann. „Mich freut sehr, dass die Arbeit so gut angenommen wird und aus der neugestalteten Fläche tatsächlich ein kleiner Ort der Begegnung geworden ist."

Mit der Neugestaltung des Rathausparks ist im Herzen Quickborns ein neuer Treffpunkt entstanden. Die Anlage wird seit ihrer Eröffnung gut genutzt – von Familien mit Kindern ebenso wie von Besucherinnen und Besuchern, die den Park als Ort zum Verweilen oder für Veranstaltungen besuchen.

Ob Public Viewing, Familientag oder Theaterproben – der Rathauspark hat sich inzwischen als Veranstaltungsort und Bühne etabliert, ist aus der Innenstadt kaum noch wegzudenken. Die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung zeigen, dass das neue Angebot gut angenommen wird.

Mit der Neugestaltung wurde die Aufenthaltsqualität im Herzen der Stadt deutlich verbessert. Gleichzeitig ist ein öffentlicher Raum entstanden, der Begegnung ermöglicht und das Leben in der Innenstadt bereichert.

Die abgeschlossenen Projekte zeigen, wie vielfältig Stadtentwicklung heute ist. Sie umfasst weit mehr als den Bau neuer Wohnungen. Moderne öffentliche Räume, eine leistungsfähige Infrastruktur sowie Investitionen in Sicherheit und Lebensqualität gehören gleichermaßen dazu. Gemeinsam leisten diese Projekte einen wichtigen Beitrag dazu, Quickborn zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Gleichzeitig endet die Entwicklung nicht mit den bereits fertiggestellten Vorhaben. An vielen weiteren Standorten im Stadtgebiet wird derzeit gebaut oder die Arbeiten beginnen in Kürze. So steht das Wohnquartier der Plambeck Projekt GmbH an der Kieler Straße/Ellerauer Straße kurz vor der Fertigstellung und die Vermarktung der Wohnungen hat begonnen.

Welche Projekte derzeit entstehen, welche Meilensteine in den kommenden Monaten anstehen und welche Neuigkeiten es zu den einzelnen Vorhaben gibt, zeigt der zweite Teil der Reihe „QuickBauen".

Foto: Stadt Quickborn