Veröffentlicht am 14.08.2026

Quickborn. Die Offene Ganztagsschule (OGTS) an der Waldschule Quickborn wird zum Schulbeginn am 17. August 2026 von der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. betreut. Vorausgegangen war eine Ausschreibung der Stadt Quickborn, da seit August der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gilt.

„Für die Stadt Quickborn ist es wichtig, den Kindern und Familien im Ganztag eine verlässliche und qualitativ gute Betreuung anzubieten. Mit der Johanniter-Unfall-Hilfe haben wir hierfür einen erfahrenen und engagierten Partner gefunden", sagt Bürgermeister Thomas Beckmann. Der Regionalverband Schleswig-Holstein Süd/Ost betreut bereits mehrere Ganztagsschulen und Kindertagesstätten.

Bei der Schlüsselübergabe am 7. August waren neben Peter Küpper, zuständiger Bereichsleiter der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., auch Solveig Studemund, Fachdienstleitung Kindertagesstätten der Stadt Quickborn, vor Ort. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Zuschlag der Stadt Quickborn erhalten haben", sagt Peter Küpper. Koordiniert wird die OGTS künftig von dem Sozialpädagogen Niclas Labann, der neu zu den Johannitern gewechselt ist.

Die pädagogische Ausrichtung der Johanniter passt zum Konzept der Waldschule. „Die Grundschule Waldschule Quickborn versteht sich als ein offener und lebendiger Lern- und Lebensort, an dem das Kind im Mittelpunkt steht. Das entspricht auch unserem pädagogischen Leitgedanken", erklärt Küpper. „Unsere pädagogische Arbeit richtet sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder aus."

Derzeit werden in der Waldschule mehr als 100 Schülerinnen und Schüler in vier Gruppen im Offenen Ganztag betreut. Nach dem Unterricht werden die Kinder gemeinsam Mittag essen und anschließend ihre Hausaufgaben erledigen. Danach stehen verschiedene Freispiel-, Kreativ- und Bewegungsangebote auf dem Programm. Angeboten werden unter anderem eine Entspannungs-AG, Yoga, Selbstverteidigung und Teamsport. Die Kurse werden von pädagogischen Fachkräften oder externen Kursleitungen der Kooperationspartner angeboten – beispielsweise von Sportvereinen. „Neben festen Kursen gibt es offene Räume und Freispielzeiten, die selbstbestimmtes Lernen und soziale Erfahrungen fördern", erklärt Küpper.

Die Ganztagsschule verfügt über eigene Betreuungsräume. Außerdem werden die räumlichen Möglichkeiten der Waldschule vielfältig genutzt, darunter die Außenanlagen, Mensa, Sporthalle und Bibliothek sowie ein Bewegungsraum, Werkraum, Ruheraum und Bauraum. „Damit werden wir im Ganztag den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht – auch im Sinne der Inklusion", betont Küpper.

Bild: Bei der Schlüsselübergabe an der OGTS waren dabei: Melanie Halfkath, Koordination für die Grundschule Goethe-Schule (v.l.), Peter Küpper, zuständiger Bereichsleiter der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Solveig Studemund, Fachdienstleiterin Kindertagesstätte der Stadt Quickborn, Niclas Labann, Koordinator der OGTS, Christine Beck, Koordinatorin für die Grundschule Mühlenberg. Foto: Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.