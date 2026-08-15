Veröffentlicht am 15.08.2026

Quickborn. Am Montag, den 17. August 2026, beginnt in Schleswig-Holstein das neue Schuljahr. Für viele Kinder startet damit ein neuer Lebensabschnitt. Der Weg zur Schule ist für zahlreiche Erstklässlerinnen und Erstklässler noch ungewohnt. Die Stadt Quickborn appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmenden, in den kommenden Wochen besonders umsichtig und rücksichtsvoll zu fahren.

Ältere Schülerinnen und Schüler haben sich nach den Ferien viel zu erzählen und sind oft abgelenkt. Die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr kann dadurch eingeschränkt sein. Den jüngeren Schulkindern fehlt die Routine. Um auf diese Situation hinzuweisen, werden an mehreren Standorten im Stadtgebiet Hinweisschilder zum Schulanfang aufgestellt.

Bürgermeister Thomas Beckmann erklärt: „Die Sicherheit unserer Kinder hat oberste Priorität. Gerade in den ersten Wochen nach den Ferien ist besondere Vorsicht im Straßenverkehr geboten. Ich bitte alle, mit Rücksicht und Achtsamkeit dazu beizutragen, dass unsere Schulkinder immer sicher ankommen."

Im Rahmen ihrer Kampagne „Sicher Radfahren" informiert die Stadt Quickborn zudem über wichtige Regeln und Tipps für einen sicheren Schulweg mit dem Fahrrad. Alle Informationen dazu stehen unter zur Verfügung.

Foto: Stadt Quickborn