Veröffentlicht am 18.08.2026

Quickborn. An der Goetheschule laufen derzeit Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten an den WC-Anlagen. Während der Sommerferien wurden die Jungen-Toiletten saniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 18. August abgeschlossen, sodass die WCs ab dem 19. August wieder zur Verfügung stehen. Die Arbeiten in den Mädchen-Toiletten beginnen am 24. August und dauern voraussichtlich bis zum 11. September 2026. Für die Dauer der Arbeiten stehen den Schülerinnen und Schülern Toiletten in ausreichender und gewohnter Anzahl zur Verfügung: Neben den WCs in der Sporthalle und im Betreuungsbereich wurde frühzeitig ein zusätzlicher WC-Anhänger mit vier Toiletten vor der Goetheschule aufgestellt. Die Kosten für die aktuellen Maßnahmen belaufen sich auf rund 31.000 Euro.

Bei den Arbeiten handelt es sich nicht um eine Sanierung des Schulgebäudes. Vielmehr werden die WC-Bereiche mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen optisch und funktional aufgewertet, ohne in die Bausubstanz einzugreifen. So wurde es mit der Schulleitung und dem Elternbeirat abgestimmt. Im Jungen-WC wurden die vorhandenen WC-Elemente gegen neue ausgetauscht und an die bestehenden Anschlüsse angeschlossen. Die Urinale wurden auf Wunsch der Schule entfernt und nicht ersetzt. Außerdem wurden die Fliesen beschichtet. Ein wesentlicher Effekt der Maßnahmen ist die Verbesserung der Geruchssituation: Dafür wurden unter anderem Abflusssiele im Boden ausgetauscht und gespült beziehungsweise erneuert. Auch im Mädchen-WC sind entsprechende Überarbeitungen vorgesehen.

Darüber hinaus hat die Stadt die Sommerferien genutzt, um weitere notwendige Arbeiten an der Schule umzusetzen. So wurden zusätzliche Auflagen für den Offenen Ganztag erfüllt - unter anderem durch eine abgeschlossene Tür zum Küchenbereich sowie das Anbringen eines Rollos an der Essensausgabe. Eine Leckage am Dach wurde behoben und die Decke eines Klassenraums erhielt einen neuen Anstrich.

Eine umfassende Sanierung der WC-Anlagen, wie sie ursprünglich einmal in Betracht gezogen worden war, wurde hingegen nicht weiterverfolgt. Die Maßnahme hätte sich nach der Ausschreibung auf mehr als 275.000 Euro belaufen. Angesichts der weiterhin offenen Zukunft des Schulgebäudes wäre eine solche Investition derzeit nicht wirtschaftlich. Über die weitere Zukunft der Goetheschule soll voraussichtlich im September in den politischen Gremien beraten werden. Die Stadt setzt aktuell auf Maßnahmen, die für die Schülerinnen und Schüler unmittelbar Verbesserungen bringen, ohne hohe Summen in die Bausubstanz zu investieren.

Die vorliegenden Untersuchungen zum Gebäude werden bei allen künftigen Überlegungen berücksichtigt, ein erstes Schadstoffgutachten wird derzeit ausgewertet. Die aktuellen Renovierungsarbeiten an den WC-Anlagen sind davon klar zu unterscheiden: Sie umfassen keine Eingriffe in die Bausubstanz und keine Sanierungsarbeiten.

„Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Schule in einem ordentlichen und angenehmen Zustand vorfinden. Genau dafür sorgen die Maßnahmen, die wir aktuell umsetzen“, erklärt Bürgermeister Thomas Beckmann. „Gleichzeitig gehen wir verantwortungsvoll mit den finanziellen Mitteln der Stadt um und warten die anstehende politische Beratung zur Zukunft der Goetheschule ab.