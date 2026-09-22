Veröffentlicht am 22.09.2026

Quickborn. In Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Quickborn präsentiert die Stadtbücherei Quickborn vom 28.09.2026 bis zum 06.11.2026 die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ von der Bundestiftung Aufarbeitung.

Gezeigt wird das Leben und die Rolle von Frauen in Ost- und Westdeutschland ab den 1970er Jahren. Die Tafeln enthalten Texte von Kuratorin Clara Marz sowie Fotos, Dokumente und Infografiken. Die Ausstellung lädt dazu ein, die Lebensgeschichten von Frauen in der DDR und BRD kennenzulernen, statt sie in stereotype Rollen einzuordnen. Sie fragt, woher Zuschreibungen stammen, welche Auswirkungen sie haben und wie Frauen in beiden Staaten trotz verschiedener politischer Rahmenbedingungen nach Selbstbestimmung strebten.

Ziel der Ausstellung ist es, die Pluralität weiblicher Lebensentwürfe in Ost und West sichtbar zu machen und zugleich gemeinsame Herausforderungen in einem von Männern dominierten System herauszustellen. Es soll zum Nachdenken über Gegenwart und Zukunft von Selbstbestimmung und Gleichberechtigung angeregt und der Blick über vermeintliche Gegensätze hinweg geöffnet werden.

Die Ausstellung kann kostenlos während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei besucht werden.

Die Stadtbücherei befindet sich in der Bahnhofstraße 100 (Forum, 1. Stock) in Quickborn, direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.stadtbuecherei-quickborn.de oder telefonisch unter 04106/611-470.