Veröffentlicht am 22.09.2026

Quickborn. Der Countdown läuft: Am Freitag, 25. September 2026, findet bundesweit der Tag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) statt. Auch die Stadtjugendpflege Quickborn beteiligt sich und lädt ab 17 Uhr zu einer Aktion am Kinder- und Jugendbüro der Stadt Quickborn, „Haus 25“, ein.

Der bundesweite Tag der OKJA macht sichtbar, welche Bedeutung die Offene Kinder- und Jugendarbeit für junge Menschen und für das gesellschaftliche Miteinander hat. Ins Leben gerufen wurde die Kampagne von der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit (BAG OKJA). Seit 2023 beteiligen sich Einrichtungen, Träger und Verbände in ganz Deutschland mit zahlreichen Aktionen.

Im Mittelpunkt stehen Orte, an denen junge Menschen Gemeinschaft erleben, eigene Ideen einbringen, Beteiligung erfahren und Unterstützung finden. Gleichzeitig lenkt der Aktionstag den Blick auf die Bedeutung verlässlicher Angebote für Kinder und Jugendliche und auf die Rahmenbedingungen, die für eine kontinuierliche Arbeit notwendig sind.

Wie groß die Resonanz auf den Aktionstag inzwischen ist, zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre: Nach Angaben der BAG OKJA wurden 2023 bundesweit mehr als 500 Aktionen organisiert, bereits ein Jahr später waren es mehr als 1.000. Auch in den sozialen Medien wird die Kampagne unter dem Hashtag #tagderokja begleitet.

In Quickborn gibt die Stadtjugendpflege am 25. September Einblicke in ihre Offene Kinder- und Jugendarbeit. Im „Haus 25“ informiert das Team über Angebote und Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie über die Grundsätze und Besonderheiten der pädagogischen Arbeit. Gleichzeitig bietet der Aktionstag Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche vor Ort.

Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind ebenfalls herzlich eingeladen, ab 17 Uhr im „Haus 25“ dabei zu sein und über den Aktionstag zu berichten. Kolleginnen und Kollegen der Stadtjugendpflege stehen vor Ort für Informationen und Gespräche zur Verfügung.