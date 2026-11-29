Veröffentlicht am 29.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet von Montag, den 14.12.2026 - Donnerstag, den 17.12.2026 jeweils von 10:00 – 12:30 Uhr den PC-Kurs „Computern ohne Eile“ an.

In diesem Kurs geht es darum, den Teilnehmern beizubringen, wie sie eigenständig mit ihrem Computer arbeiten können. Hierzu werden verschiedene Themen behandelt, wie z.B. das sichere Arbeiten mit dem Windows-Betriebssystem, das Erstellen und Wiederfinden von Dateien und Ordnern, sowie das Surfen im Internet. (Kurs-Nr. BA59.03)

Anmeldungen bei der VHS Henstedt-Ulzburg oder online unter www.vhs-hu.de.