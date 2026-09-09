Veröffentlicht am 09.09.2026

Quickborn. Zum 20-jährigen Jubiläum der Tagesförderstätte Himmelmoor hat Bürgermeister Thomas Beckmann die Einrichtung besucht. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Bürgervorsteher Henning Meyn informierte er sich ausführlich über die Arbeit vor Ort und kam mit Geschäftsführerin und Einrichtungsleiterin Monika Richter, Merle Sturm und Tobias Memel von der Leitung der Tagesförderstätte sowie Michael Behrens, Geschäftsführer der Lebenshilfe Pinneberg, ins Gespräch.

Seit 2006 werden in der Tagesförderstätte erwachsene Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen begleitet, gefördert und betreut. Bis zu 24 Menschen finden hier werktags einen Ort, an dem nicht ihre Einschränkungen, sondern ihre persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.

Thomas Beckmann besuchte die Räume und die Arbeit und besichtigte auch den Bereich der beruflichen Bildung. Dort unterstützt die Bildungs- und Förderstätte Himmelmoor (bfh) Jugendliche und junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf. Die Förderung orientiert sich individuell an ihren Fähigkeiten, Interessen und beruflichen Möglichkeiten.

„Eine Stadtgemeinschaft zeigt sich auch darin, wie wir miteinander umgehen und ob jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, seinen Platz zu finden. Hier wird jeden Tag mit viel Fachwissen, Geduld und Herz daran gearbeitet, Teilhabe und Selbstbestimmung ganz konkret möglich zu machen. Dafür bin ich den Menschen, die sich hier engagieren, sehr dankbar", würdigte Bürgermeister Thomas Beckmann die Arbeit der Einrichtung.

Ein besonderer Moment gehörte an diesem Tag auch Sonja Schmidt. Sie ist seit der Gründung der Tagesförderstätte dabei und feierte damit gleichzeitig ihr 20-jähriges Dienstjubiläum. Als eine der ersten Mitarbeiterinnen hat sie die Einrichtung mit aufgebaut und über viele Jahre mitgeprägt. Thomas Beckmann gratulierte ihr persönlich und dankte ihr für zwei Jahrzehnte Engagement für die Menschen in der Tagesförderstätte.

Die Tagesförderstätte ist Teil der Bildungs- und Förderstätte Himmelmoor. Ziel der Arbeit ist es, Menschen entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten zu fördern, ihnen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und ihre Teilhabe an der Gemeinschaft zu stärken.

Für Thomas Beckmann war das 20-jährige Bestehen deshalb nicht nur ein Grund zum Feiern: „Einrichtungen wie die Tagesförderstätte Himmelmoor gehören zu Quickborn. Sie zeigen, dass Inklusion nicht irgendwo beginnt, sondern direkt bei uns – dort, wo Menschen füreinander da sind und Verschiedenheit selbstverständlich sein darf."

Foto: Ein besonderer Glückwunsch zum Jubiläum: Sonja Schmidt (von links) gehört seit 20 Jahren zur Tagesförderstätte Himmelmoor. Bürgermeister Thomas Beckmann gratulierte ihr gemeinsam mit Merle Sturm und Tobias Memel von der Leitung der Tagesförderstätte zu zwei Jahrzehnten engagierter Arbeit. Foto: Stadt Quickborn