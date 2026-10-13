Veröffentlicht am 13.10.2026

Henstedt-Ulzburg. Zehn Schülerinnen und Schüler der Olzeborchschule hielten nach einer Woche VHS-Vollzeitunterricht in den Sommerferien jetzt ein europaweit anerkanntes Computer-Basiszertifikat in den Händen. Für die anspruchsvolle Prüfung mussten alle die Feinheiten von Word und Power Point sowie die tiefergehende Recherche im Internet beherrschen.

Im Rahmen einer kleinen Feier ermunterte VHS-Leiter Dr. Jochen Brems die erfolgreichen Teilnehmer:innen, dieses wertvolle Zeugnis den zukünftigen Bewerbungen beizufügen: „So ein Zertifikat fällt potenziellen Arbeitgeber:innen auf, denn es zeigt, dass sich hier jemand über den Schulunterricht hinaus für seine digitale Bildung engagiert hat“. Ebenfalls bei der Übergabe anwesend waren Margitta Neumannn von der Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg, die dieses Projekt seit nunmehr 18 Jahren finanziell unterstützt, und Torsten Wiegelmann vom Verein HU-Marketing, der in diesem Jahr erstmalig die Hälfte der Kursgebühr von insgesamt gut 3.000,- € übernommen hat. Die Schüler/innen mussten somit „nur“ ihre Ferienzeit einbringen – alles andere, wie Unterricht; Prüfung und das tägliche Mittagessen, war für sie kostenfrei.

So lobte Schulleiter Christian Möller nicht nur die Schüler:innen für ihr tolles Engagement, sondern zeigte sich zugleich froh darüber, gemeinsam mit verschiedenen Akteuren im Ort über ein leistungsfähiges Netzwerk in Sachen Bildung zu verfügen. Vor allem aber waren die Schüler/innen äußerst zufrieden mit der gemeinsamen Seminarwoche: „Der Unterricht mit Dozentin Michaela Wolf hat viel Spaß gemacht und lud immer wieder dazu ein, sich gegenseitig zu unterstützen. Dadurch haben wir nicht nur viele neue Möglichkeiten am PC entdecken können, sondern sind auch als Gruppe zusammengewachsen“, erklärten die Teilnehmer:innen einmütig.

Einig waren sich auch die Organisatoren: „In den Sommerferien 2027 wird es sehr sicher eine weitere Auflage dieses tollen Angebotes geben“.

Foto: Absolventinnen und Absolventen des europäischen Computerzertifikates mit VHS Leiter Dr. Jochen Brems (links) sowie in der letzten Reihe (v. l. n. r): Schulleiter Christian Möller, Koordinator für Berufsorientierung Finn Bernhardi, Margitta Neumann (Vorstand Bürgerstiftung) und Torsten Wiegelmann (Geschäftsführer HU-Marketing e. V..