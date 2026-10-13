Veröffentlicht am 13.10.2026

Henstedt-Ulzburg. In dem Kurs Traumreisen & Autogenes Training für Kids von 6 - 10 Jahren lernen Kinder auf kindgerechte Weise, wie sie mit einfachen Entspannungsübungen zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen können.

Fantasievolle Traumreisen, spielerische Elemente und erste Schritte des Autogenen Trainings helfen, Stress abzubauen, Konzentration zu fördern und das innere Gleichgewicht zu stärken.

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet diesen Kurs ab Freitag, den 30.10.2026 von 15:45 – 16:45 Uhr an. Die Kursgebühr für 8 Termine beträgt 83,00 €. Kurs-Nr. BA63.42A

Informationen und Anmeldungen online unter www.vhs-hu.de.