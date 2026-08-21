Veröffentlicht am 21.08.2026

Neumünster. Mehr Sicherheit im Alltag steht im Mittelpunkt dieses Kurses, der Selbstschutz mit gezieltem Bewegungstraining verbindet. Vermittelt werden Strategien zu Selbstbehauptung, Prävention und Deeskalation sowie Grundlagen der Stressregulation und des Notwehrrechts.

Praxisnahe Übungen fördern zugleich Koordination, Ausdauer und Kraft. Der Kurs unter Leitung von Sebastian Müller beginnt am Dienstag, 8. September 2026, um 19:30 Uhr und findet zwölfmal dienstags von 19:30 bis 20:30 Uhr in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) statt. Ein freiwilliger Videocall findet am Montag, 7. September 2026, um 19:00 Uhr statt.

Die Teilnahme kostet 85,00 Euro. Bitte mitbringen: Sportbekleidung, Hallensportschuhe, Handtuch, Getränk. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 1. September 2026, erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC30210 auf www.vhs-neumuenster.de oder per E-Mail an vhs@neumuenster.de.