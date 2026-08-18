Veröffentlicht am 18.08.2026

Quickborn. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Ulzburg Süd und Bönningstedt fahren möchte, sollte aktuell etwas mehr Zeit einplanen. Zwischen dem 17. August und dem 10. Oktober werden auf diesem AKN-Abschnitt keine Züge fahren. Die Strecke wird für die S-Bahn ausgebaut, die ab Dezember 2028 zwischen Hamburg, Quickborn und Kaltenkirchen fahren soll.

Auf Bitten der Stadt Quickborn hat die AKN erneut einen Verstärkerbus der Linie A1 eingerichtet, der vom 17. August bis 10. Oktober fährt. Die Anbindung Quickborns an Hamburg wird so verbessert, die Reisezeit im Vergleich zum regulären Bus gekürzt. Der Verstärkerbus fährt über Henstedt-Ulzburg, Ellerau, Quickborn, Quickborn Süd, Hasloh, Bönningstedt und Niendorf Markt. Von Bönningstedt bis Niendorf Markt fährt der Bus ohne Zwischenstopp durch. Rund 30 Minuten dauert eine Fahrt, das bis zu 15 Minuten schneller als der reguläre Ersatzverkehr. Die genauen Haltestellen sind:

Henstedt-Ulzburg, AKN-Station Henstedt-Ulzburg • Ellerau, Steindamm • Quickborn, AKN-Station Quickborn • Quickborn Süd, Heidkampstraße • Hasloh, Mittelweg • Bönningstedt, Feuerwehr • Niendorf Markt, U-Bahn-Station Niendorf Markt.

Die Verstärkerbusse fahren montags bis freitags alle 20 Minuten zwischen 5.30 Uhr und 20.30 Uhr. Sonnabends und sonntags fährt der Bus stündlich zwischen 7.30 Uhr und 20.30 Uhr. Der genaue Fahrplan ist auf der Internetseite der AKN unter www.akn.de/ zu finden.

Einen Expressbus über die Autobahn, wie es ihn bei der langen Sperrung 2024 und 2025 gab, gibt es dieses Mal allerdings nicht. „Wir freuen uns sehr, dass es wieder einen Verstärkerbus gibt, auch wenn wir bedauern, dass er nicht über die Autobahn fährt. Ein zuverlässiger und adäquater Schienenersatzverkehr ist für die Pendler und Pendlerinnen sowie Schüler und Schülerinnen unumgänglich“, erklärt Bürgermeister Thomas Beckmann. Aufgrund der dreiwöchigen Sperrung des Bahnübergangs Ellerau (17. August bis 4. September) sei die Linie nicht möglich, erklärte ein Sprecher der AKN.

Während der einjährigen Vollsperrung 2024/25 der AKN-Linie A1 nutzten mehrere tausend Fahrgäste die bequeme Alternative zum klassischen Ersatzverkehr. Der A11 bot direkte Verbindungen, verlässliche Fahrtzeiten und erfreute sich schnell großer Beliebtheit – sowohl bei Pendlerinnen und Pendlern als auch bei Schülerinnen und Schülern. Positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung bestätigen den hohen Stellenwert der Linie. Die Stadt Quickborn will sich weiterhin dafür einsetzen, dass ein solcher Bus fährt, sobald der Bahnübergang Ellerau wieder geöffnet ist.

Während der Bahnübergang Ellerau gesperrt ist, hat die Stadt Quickborn den Schmalmoorweg für Autofahrer und Autofahrerinnen in beide Richtungen geöffnet. Damit hat die Stadt Quickborn insbesondere für Pendlerinnen und Pendler aus Quickborn-Ort eine wichtige zusätzliche Verbindung in Richtung Autobahn und Quickborn-Heide geschaffen.