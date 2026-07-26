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Auenlandklinik Bad Bramstedt:
Chefarzt Dr. Alexander Peter Krueger "Schmerzfrei nach der OP"

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0:00 Einleitung

1:42 Der Patient steht im Mittelpunkt

3:26 Schmerzarme Endoprothetik

5:44 Das-Fast-Track-Konzept

7:10 Unterstützung durch den OP Roboter

9:30 "Wir machen Sie besser"

10:50 Förderung von Frauen in der Orthopädie

12:46 So sieht die Zukunft in der Endoprothetik aus

16:04 "Sie sind bei uns sicher" Angstpatienten ernst nehmen

17:26 Die Vorteile trotz Herausforderungen im Gesundheitssystem

Dr. Alexander Peter Krueger im exklusiven Gespräch mit dem Stadtmagazin

Was bedeutet moderne Orthopädie heute – und muss eine Operation zwangsläufig mit starken Schmerzen und einem langen Weg zurück in den Alltag verbunden sein? Im exklusiven Interview mit dem Stadtmagazin gibt Dr. Alexander Peter Krueger, Chefarzt der Klinik für Orthopädie der Auenlandklinik, Einblicke in Themen, die für Patientinnen und Patienten unmittelbar relevant sind. 

Im Mittelpunkt des Gesprächs steht eine Frage, die viele Menschen vor einem Eingriff besonders beschäftigt: 

Wie schmerzfrei kann die Zeit nach einer Operation heute tatsächlich sein?

Dr. Krueger erläutert verständlich und transparent, welche modernen medizinischen Möglichkeiten bestehen, Schmerzen rund um einen Eingriff bestmöglich zu kontrollieren und Patienten möglichst früh wieder zu mobilisieren. Dabei geht es nicht um große Versprechen, sondern um realistische Möglichkeiten moderner Medizin und darum, Patienten Wissen und damit auch Sicherheit zu geben. Darüber hinaus gibt Dr. Alexander Peter Krueger auch einen perspektivischen Blick auf die Entwicklung und dem Einsatz von digitalen Techniken im Klinikalltag.

Das Interview bildet den Auftakt für einen kontinuierlichen Dialog: In regelmäßigen Abständen wird Dr. Krueger medizinische Entwicklungen einordnen, bestehende Themen vertiefen und Neues aus der Orthopädie aus seinem Fachbereich ⁠ vorstellen.

Bad Bramstedt • Veröffentlicht am 26.07.2026

# Auenlandklinik # BadBramstedt # Orthopädie # Krueger # Schmerzfrei

Anbieter

Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH

Firmendetails

Oskar-Alexander-Str. 26
24576 Bad Bramstedt
Landkreis: Kreis Segeberg
 Branche: Gesundheit

Ansprechpartner

Frau Claudia Meixner
E-Mail: info@auenlandklinik.de

Web: http://www.auenlandklinik.de/

Impressum

Klinikum Bad Bramstedt
Video

Produkte & Leistungen

Geriatrie Neurologie Rehabilitation Orthopädie Rheumatologie IMC
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen

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