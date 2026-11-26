Veröffentlicht am 26.11.2026

Quickborn. Ein Ehepaar plant, in zwei Wochen eine Wärmepumpe im eigenen Haus einzubauen. Da kam der Tag des offenen Heizungskellers gerade recht: Warum nicht vorher einmal anschauen, wie eine solche Anlage funktioniert? Auch ein älterer Hausbesitzer nutzte die Gelegenheit. Sein Haus hat er bereits vor einigen Jahren energetisch modernisiert und mit einer neuen Gasheizung ausgestattet. Nun beschäftigt ihn die Frage, ob sich langfristig ein Umstieg auf eine Wärmepumpe lohnen könnte.

Beide gehörten zu den Interessierten, die am Samstag, 21. November 2026, das Haus der Jugend in Quickborn besuchten. Erstmals beteiligte sich die Stadt Quickborn am bundesweiten Tag des offenen Heizungskellers und öffnete dafür die Türen zum Technikraum im Ziegenweg 3.

Dort nahm Betriebsleiter René Flocken die Gäste mit auf eine kleine Entdeckungsreise durch die Heiztechnik. Er erklärte die Funktionsweise der Wärmepumpe, zeigte die einzelnen Komponenten der Anlage und beantwortete zahlreiche praktische Fragen. Im Mittelpunkt standen dabei auch die Möglichkeiten, moderne Heiztechnik in bestehenden Gebäuden einzusetzen. Bürgermeister Thomas Beckmann begleitete den Austausch und beteiligte sich an den Gesprächen.

Neben gezielten Fragen zur eigenen Heizungsmodernisierung gab es auch spontane Besuche. So schaute eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter vorbei, nachdem beide zuvor die Sport-Show des TuS Holstein Quickborn besucht hatten. Über die sozialen Medien der Stadt waren sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden.

Für die junge Besucherin wurde der Heizungskeller zu einem besonderen Lernort. Bürgermeister Thomas Beckmann ging vor ihr in die Hocke und erklärte ihr auf Augenhöhe, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Als anschauliches Beispiel diente der Kühlschrank: Während dieser seinem Inneren Wärme entzieht und sie nach außen abgibt, nutzt eine Wärmepumpe ein vergleichbares Prinzip, um Wärme für ein Gebäude bereitzustellen.

Mit der erstmaligen Teilnahme am bundesweiten Aktionstag wollte die Stadt Quickborn die Wärmewende greifbar machen und Gelegenheit bieten, moderne Heiztechnik unmittelbar kennenzulernen. Der persönliche Austausch stand dabei im Mittelpunkt. Ob konkrete Investitionspläne, Überlegungen für die Zukunft oder einfach Neugier auf die Technik: Die Besucherinnen und Besucher brachten ganz unterschiedliche Fragen mit.

„Für uns war das ein rundum gelungener Auftakt. Es hat mich besonders gefreut, wie interessiert und offen die Besucherinnen und Besucher auf das Thema zugegangen sind. Genau darum geht es bei einem solchen Aktionstag: Technik verständlich machen, Fragen beantworten und miteinander ins Gespräch kommen. Mein besonderer Dank gilt unserem Betriebsleiter, Herrn Flocken, der mit seinem Fachwissen und großem Engagement durch die Anlage geführt hat“, sagt Bürgermeister Thomas Beckmann.

Foto: Bürgermeister Thomas Beckmann (links) und Betriebsleiter René Flocken vor der Wärmepumpentechnik im Haus der Jugend. Beim bundesweiten Tag des offenen Heizungskellers beantwortete Flocken die Fragen der interessierten Besucherinnen und Besucher und erläuterte die Funktionsweise der Anlage.